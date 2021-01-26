Тарифы на ЖКХ в ДНР повышаются: сколько будем платить с 1 февраля

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду вырастут на 20 процентов. Фото: ГП «Донбасстеплоэнерго»

С 1 февраля тарифы на ЖКХ в ДНР собираются повысить. Увеличится тарифы на воду, тепло и электроэнергию, а также стоимость жилищных услуг. Соответствующий план уже представлен на рассмотрение Правительства Республики. Подробности сегодня на брифинге рассказал руководитель Республиканской службы по тарифам Александр Алипов.

- Планируется с 1 февраля поднять тарифы на 20% на водоснабжение, тепловую энергию, горячую воду, услуги по содержанию жилья и вывоз бытовых отходов. На 30% вырастут тарифы на электроэнергию, на газ – на 16%, на услугу водоотведения – на 11%, на услугу отопления – на 13%, – сказал Алипов.

Он назвал конкретные суммы, которые будут платить жители Республики. Так, тариф на электроэнергию в случае потребления до 150 кВт/ч сейчас составляет 0,8 руб., от 150 до 800 кВт/ч – 1,09 руб., свыше 800 кВт/ч – 2,68 руб. С 1 февраля будет соответственно – 1,04 руб., 1,42 руб. (рост на 30%) и 2,85 руб. (рост на 6%).

Тариф на водоснабжение вырастет с 12,72 руб. за кубометр до 15,26 руб. На водоотведение - с 8,83 руб. за кубометр до 9,84 руб. На отопление – с 9,2 руб. за квадратный метр до 10,4 руб.

При этом новые тарифы будут ниже себестоимости производства услуг ЖКХ.

- Убытки в 2021 году составят более двух миллиардов рублей. Даже дотация из бюджета Республики – 1,7 миллиарда рублей – не покрывает все затраты, – подчеркнул Алипов.

Он отметил, что власти Республики учитывают существующий уровень доходов семей. Поэтому рост тарифов для населения не будет таким интенсивным, как для юридических лиц. Само повышение связано с необходимостью обеспечить должный уровень ремонтных работ, обновление материально-технической базы коммунальных предприятий, повышение зарплаты работникам отрасли и устранение дефицита кадров.

Кстати, тарифы в ДНР даже после повышения будут в разы меньше, чем на Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин запросил список военных, которые нуждаются в жилье

Такое распоряжение Глава ДНР дал в ходе встречи с личным составом управления Народной милиции (подробнее)