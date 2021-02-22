Глава ДНР прошел второй этап вакцинации от коронавируса

После первой прививки Глава ДНР не почувствовал никаких недомоганий. Фото: администрация Главы ДНР

Сегодня, 22 февраля, Глава ДНР Денис Пушилин прошел второй заключительный этап вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщили на официальном сайте лидера государства.

— Быстро пролетел 21 день. Сегодня, как положено, получил вторую дозу «Спутник V». После первой прививки не почувствовал никаких недомоганий, надеюсь, так будет и на этот раз, — поделился Денис Пушилин.

Второй этап вакцинации не отличается от предыдущего. Непосредственно перед введением второй дозы вакцины пациент должен снова пройти осмотр у врача и заполнить информированное согласие на прививку.

Во время процедуры Денис Пушилин рассказал, что на этой неделе ожидается еще одна поставка вакцины.

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