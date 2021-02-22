В 2021 году в ДНР планируют вакцинировать от коронавируса около миллиона человек

Вакцинация от коронавируса в ДНР началась 1 февраля Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

До конца 2021 года в ДНР планируют вакцинировать от коронавируса около миллиона человек для выработки коллективного иммунитета к болезни. Об этом заявил Глава Республики Денис Пушилин.

— Республике нужен коллективный иммунитет. Будем сейчас работать в этом направлении, — заявил Глава. — До конца года около миллиона человек мы планируем вакцинировать «Спутником V». Это примерные цифры, их будут рассчитывать специалисты. Нужно, чтобы порядка 60–70 % населения прошли вакцинацию для того, чтобы мы побыстрее вернулись к привычному образу жизни.

Кроме того, Денис Пушилин добавил, что уже на этой неделе прибудет еще один конвой помощи от Российской Федерации, на борту которого будет вакцина «Спутник V».

Первоочередными категориями граждан для получения вакцины все еще считаются медики, учителя, соцработники и сотрудники силовых ведомств. Однако планируется и старт вакцинации всех желающих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 22 февраля 2021 года: За сутки на лечение поступили восемь пациентов

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 22 февраля 2021 года (подробнее)