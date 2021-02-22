Коронавирус в ДНР, последние новости на 22 февраля 2021 года: За сутки на лечение поступили восемь пациентов

Лечение от COVID-19 в ДНР продолжают 5320 пациентов Фото: Олег ЗОЛОТО

За прошедшие сутки в ДНР диагноз коронавирусная инфекция поставили восьми пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 21 февраля проведено 40 исследований, из них выявлен 6 случаев заболевания (15,0%) и у 2 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой Народной Республике всего было зарегистрировано и подтверждено 23 717 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них на стационарном и амбулаторном лечении находятся 5320 пациентов, выписаны 16 397 человек, летальных случаев 2000.

Тем временем в ЛНР завершили первый этап вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Медучреждения полностью справились со своей работой. Осложнений после введения первой дозы вакцины зафиксировано не было. Так что теперь пациенты готовы ко второй стадии вакцинации.

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