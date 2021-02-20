Премьеру фильма «Доктор Лиза» в Донецке ждали давно. Для жителей Донбасса Елизавета Глинка стала родным человеком. О ней с уважением отзываются даже те, кто не был знаком с ней лично. Благодаря Елизавете Петровне были спасены сотни детских жизней. Она не останавливалась ни перед чем: ни перед возникающими трудностями, ни перед ожесточенными обстрелами. Цель была она – помочь детям, чего бы это не стоило.В кинотеатр на премьеру фильма пришли родители детей, которые были спасены Доктором Лизой и ее последователями, медики и другие люди, многие из которых знали Елизавету Петровну лично.День для премьеры выбрали не случайно. Ее приурочили ко дню рождения Доктора Лизы. 20 февраля – Елизавете Глинке исполнилось бы 59 лет– Она спасала жизни детей и взрослых. Помогала врачам с обучением. Медучреждениям с оборудованием и медикаментами. Она говорила, что будет вывозить детей из Донецка, пока война не окончится или пока ее не убьют. Война еще не закончилась, а ее с нами нет. Я хочу, чтобы о Елизавете Петровне помнили все в Донбассе и тогда она будет жить вместе с нами, – говорит перед началом фильма полномочный представитель международной благотворительной общественной организацией «Справедливая помощь Доктора Лизы» в Республике Татьяна Светличная.При просмотре фильма зрители не сдерживали эмоции. Некоторые моменты были такими трогательными, что плакали даже крепкие мужчины. По окончанию кинокартины – все аплодировали стоя.– Как можно чаще такие фильмы нужно показывать по телевидению, – рассказывает «Комсомолке» депутат Народного Совета Юрий Сивоконенко. – Очень важен аспект жизненного отношения к людям, которые попали в трудную ситуацию. Самое страшное – это равнодушие. Конкретно в этом фильме показана широта души и сердца этой маленькой хрупкой женщины.Помощник депутата предложила Юрию Викторовичу показать этот фильм в Народном Совете.– Я потрясен от фильма и всем коллегам об этом расскажу. Говорить очень тяжело. Посоветую посмотреть, пропустить через себя и понять насколько важно и сильно это слово – «да». Потому что сказать «нет» или «занят» – это просто. А вот сказать «да» – это переступить через что–то свое. Доктор Лиза посвящала всю себя тому, чтобы говорить «да». У нее есть чему поучиться, – уверен Сивоконенко.Советник Главы Донецкой Народной Республики Ольга Долгошапко познакомилась с Елизаветой Глинкой в военном госпитале, который тогда возглавляла.– Она приезжала и привозила лекарства, те препараты, в которых мы нуждались больше всего. Она вывозила из Республики наших деток и при этом находила время, чтобы помочь раненным бойцам, – вспоминает Ольга Николаевна. – Чулпан Хаматова сыграла прекрасно. Такое ощущение, что это сама Елизавета Глинка. Этот фильм о милосердии и о любви к ближнему.Ольга Николаевна говорит, что благодаря организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» удалось спасти абсолютно безнадежных детей.– В прошлом году была такая ситуация, когда везли неотложных детей из Донецка. Самолет вылетал из Ростова в Москву. Недоношенную девочку с пороком сердца должны были из Москвы везти в Санкт–Петербург. Когда самолет взлетел в Ростове – ребенку стало плохо, девочка начала умирать. И последователи Доктора Лизы попросили экипаж изменить маршрут – сначала лететь в Питер, а потом уже в Москву. Так и сделали. Ребенка спасли. Это поступок достойный Доктора Лизы, – сказала Советник Главы Республики.Сюжет фильма – один день из жизни Елизаветы ГлинкиБольшая часть сюжета основана на реальных событияхФильм «Доктор Лиза» режиссера Оксаны Карас вышел в прокат в Российской Федерации еще в октябре прошлого года. Главные роли в картине исполнили Чулпан Хаматова, Константин Хабенский и Андрей Бурковский.80 процентов фильма основано на реальных событиях. Кроме этого, голос героини воссоздали с помощью искусственного интеллекта. В сюжет киноленты заложен один день из жизни Доктора Лизы.В анонсе говорится: «Еще утром она планировала провести его с семьей, отмечая 30–летие свадьбы, но даже сегодня не может отключить телефон. Доктор Лиза должна ехать на вокзал, чтобы накормить бездомных, и к знакомому врачу Шевкунову, чтобы попросить морфин для умирающей девочки. Все это время за ней следят правоохранительные органы, которые давно интересуются этой чрезвычайно энергичной благотворительницей».Кинокартина «Доктор Лиза» стала призером на международных фестивалях, получила приз зрительских симпатий «Кинотавра». Главная героиня стала лауреатом в номинации «Лучшая женская роль».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМама-спецназ: Куда бежать с детской травмой в ДНР?Наш колумнист адресовала этот вопрос детскому ортопеду-травматологу Владимиру Воропаеву (подробности)