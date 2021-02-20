Мама-спецназ: Куда бежать с детской травмой в ДНР?

Чтобы получить травму, совсем необязательно кататься с горки. Донбасская погода как калейдоскоп: то снег, то дождь, то гололед. И вот моя дочь пришла со школы в слезах, поскользнулась на дорожке и ударилась копчиком. Бежать в больницу или само пройдет? Разбираемся вместе с Республиканским детским ортопедом-травматологом Владимиром Николаевичем Воропаевым.Честно говоря, зимнее время достаточно благоприятное, - объясняет Владимир Николаевич. - Дело в том, что зимой малыши плотно одеты и даже когда падают на льду, то пружинят как колобки. Это взрослые люди в гололед получают серьезные травмы, а маленькие дети, с высоты своего роста практически не чувствуют удара при падении. Исключение - травмы головы. Но уверяю вас, бытовых травм намного больше, чем погодных! За прошедший год к нам в отделение поступило несколько тысяч детей с переломами, ушибами и вывихами, полученными дома.Важно: детский бытовой травматизм происходит от недосмотра взрослых!Готовь сани летом!Оборудованная снежная горка для катания редкость не только в нашем регионе, поэтому дончане катаются на снежных склонах в парке. Там нет автомобильного движения – это хорошо. Но большую опасность таят в себе именно средства для катания. Новомодными ледянками и ватрушками невозможно управлять, на крутой трассе они развивают скорость до 50 километров в час. А вот старые добрые санки достаточно безопасные. Самую большую опасность представляет собой именно конец трассы, где дети разного возраста скапливаются кучей, налетая друг на друга. Вот здесь и случаются переломы и вывихи. Что делать?- Ехать к нам, в областную травматологию, третий подъезд. Самостоятельно трудно определить вывих там, растяжение или просто ушиб. Желательно не давать малышу питье и еду, вдруг понадобится под наркозом вправить вывих или перелом со смещением. Прикладывайте лед по 5-10 минут, чтобы уменьшить боль и предотвратить отек, зафиксируйте конечность и отправляйтесь в больницу.Важно: наркоз можно давать только спустя три часа после приема воды и пищи.Здравствуй, больничная койка?Вот мы вызываем скорую помощь или прибываем самостоятельно. А там, наверное, очередина из плачущих детей? Или сразу в отделение на больничную койку?- Травмпункт работает круглосуточно, принимают очень быстро: осматривает дежурный врач, направляет на снимок, - уверяет Владимир Николаевич. - Снимки делают буквально за 5 минут. Весь протокол действий уже давно отработан. Потом принимается решение: если простой перелом, накладывают гипс и отправляют домой. Если перелом со смещением, то 6-7 дней придется побыть в отделении, после этого срока делают повторный снимок. Все идет хорошо? Значит, пациент будет долечиваться уже под наблюдением участкового педиатра.Важно: в поликлинике нет детского травматолога, поэтому сразу приезжайте Областную травматологию и ортопедию для детей Донецкой Народной Республики.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ канун 23 февраля Герой ДНР Владимир Кононов дал наставления курсантамОн рассказал о пути офицера (подробнее)