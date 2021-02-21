В ДНР заявили о нарушениях со стороны ВСУ

ВСУ два раза за сутки обстреляли ДНР. Фото: Штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины два раза нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило два раза, - говорится в сообщении.

Напомним, что в результате вчерашнего обстрела со стороны украинской армии погиб военнослужащий Народной милиции ДНР.

- Кроме того, ранение получили двое военнослужащих Народной милиции, которые были эвакуированы в медицинское учреждение, в настоящий момент им оказана вся необходимая медицинская помощь, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин: Защитники ДНР готовы к любым событиям, в том числе и к контрнаступлению

Глава Республики лично на передовой убедился в высокой боевой готовности подразделений Народной милиции (подробности)