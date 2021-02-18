Денис Пушилин: Защитники ДНР готовы к любым событиям, в том числе и к контрнаступлению

Денис Пушилин побывал передовых позициях Народной милиции ДНР. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 18 февраля, Глава ДНР Денис Пушилин побывал передовых позициях Народной милиции ДНР. Пообщался с военнослужащими, чтобы из первых уст узнать о ситуации на линии соприкосновения. Об этом рассказали в пресс-службе Главы ДНР.

В последнее врем ситуация на фронте резко обострилась. Только за минувший день ВСУ шесть раз открывали огонь из минометов, гранатометов и пушек БМП. Наиболее горячо было на окраинах Донецка.

Денис Пушилин отметил качественную подготовку защитников Республики.

- В плане подготовки и боевого духа у наших бойцов все в порядке. В то же время слишком явно просматривается эскалация: и на переговорной площадке, и по обстрелам. Украина не нацелена на мирное урегулирование конфликта, – сказал руководитель государства.

Глава ДНР ознакомился с бытом бойцов на линии фронта. Фото: denis-pushilin.ru

Денису Пушилину показали хвостовики от фосфорных снарядов, что еще раз свидетельствует о применении вражеской стороной запрещенных боеприпасов.

- Этот вопрос обсуждается на минской площадке. Но у нас вызывают большие вопросы отчеты СММ ОБСЕ – была изменена их форма, и теперь практически невозможно определить виновную в нарушениях сторону. Отчеты мониторинговой миссии потеряли свою информативность, – констатировал Глава Республики.

Хвостовики от фосфорных мин – еще одно свидетельство о применении ВСУ запрещенных боеприпасов. Фото: denis-pushilin.ru

Он подчеркнул, что бойцы ДНР каждый день рискуют своей жизнью, здоровьем. И они должны видеть, что государство поддерживает их. Это не только удостоверения участника боевых действий, но еще и льготы, и преференции. Защитники должны понимать, что с их семьями все в порядке, что Республика заботится о них в то время, когда они выполняют свою боевую задачу и отдают долг Родине.

- Подразделения Народной милиции находятся в боевой готовности и готовы к любым событиям, в том числе и к контрнаступлению, - отметил Денис Пушилин.

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