Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети сообщил три версии подрыва в Донбассе троих военных из 81-й отдельной аэромобильной бригады. Происшествие случилось на позициях 59-й отдельной мотопехотной бригады 14 февраля. Главная - нарушение правил обращения со взрывными устройствами. Также гарант дал команду срочно снять все «устаревшие и нецелесообразные мины» в местах, где живут мирные люди и постоянно передвигаются украинские военные.В тот день около 9:20 утра вблизи подконтрольного Киеву поселка Новолуганское в Бахмутском (Артемовском) районе группа военных передвигались вдоль дороги для несения службы на позициях взвода. От мощного взрыва погибли капитан Александр Войтенко, солдат Вячеслав Алексеенко и старший солдат Дмитрий Мироненко.Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий рассказал, что военнослужащие подорвались на мине, ранее установленной инженерно-саперным взводом 59-й бригады. К тому же передвигались бойцы, не имея уточненных карт минных полей.Тем временем, президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему вооруженных сил Руслану Хомчаку срочно прибыть в Донбасс для установления всех обстоятельств происшествия.И вот спустя три дня стало известно, что капитан и два солдата подорвались на пяти противотанковых минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке. Зеленский сообщил три версии подрыва. Первая и главная - нарушение правил обращения с взрывными устройствами. Также в ВСУ рассматривают версию теракта (!) со стороны защитников республик. А еще - халатное отношение командиров ВСУ, выразившееся в ненадлежащей организации перемещения военных во время выполнения боевых задач.Государственное бюро расследований (ГБР) проводит свое расследование. И через 10 дней должно назвать имена виновных.Но самое важное - до президента Украины наконец-то дошло, что надо срочно заняться разминированием подконтрольной территории Донбасса от своих же мин. Зеленский поручил до конца февраля проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения. Устаревшие и нецелесообразные мины - снять, указав это в соответствующих документах.- Не должно быть мин там, где уже не существует угрозы быстрой атаки, где живут люди, где постоянно передвигаются наши военные, - заявил украинский гарант.Кстати, в Народной милиции ЛНР накануне этого происшествия озвучили цифры «минных» потерь в соединениях оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ «Север», которая противостоит защитникам ЛНР. С 27 июля 2020 года - с момента вступления в силу дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня - группировка потеряла от подрыва на украинских минах 110 бойцов, 45 из которых погибли.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ ДНР и ЛНР рассказали, как прошли переговоры с Украиной16 февраля в режиме видеоконференции прошло заседание рабочей группы по политическим вопросам Контактной группы (подробнее)