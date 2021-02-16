В ДНР и ЛНР рассказали, как прошли переговоры с Украиной

Представитель ЛНР Ольга Кобцева рассказала о переговорах с Украиной. Фото: ЛИЦ

Вновь заседание рабочей группы по политическим вопросам Контактной группы завершилось без конкретных результатов. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь.

- Украинская делегация, по всей видимости, особо не задумываясь, каждое заседание пытается проводить по одному и тому же сценарию, полностью игнорируя результаты всех предыдущих обсуждений, - говорит она. - При этом первые 40 минут заседания, уже видимо по традиции, украинская сторона тратит на бесполезные попытки не допустить участия представителей от общественности ЛНР, вплоть до прямых и агрессивных требований к ОБСЕ «отключить прямо сейчас».

По словам Ковшарь, такое упорство и агрессия в этом вопросе представителя Украины возмутило даже координатора подгруппы от ОБСЕ Пьера Мореля.

Украинская сторона продолжает блокировать работу по ключевому вопросу урегулирования конфликта - разработке совместного согласованного документа, который должен определить конкретные шаги по реализации Минских соглашений

– Украина продолжает попытки навязать украинское «толкование» Минских соглашений, представить Россию стороной конфликта, игнорируя положения Комплекса мер, который четко определяет стороны конфликта: Киев, Луганск и Донецк, - заявила Ковшарь.

Она отметила, что с каждым таким раундом переговоров все явственней становится профанация украинского участия в этом процессе.

- Завтра посмотрим, как на это отреагирует Контактная группа, - подчеркнула пресс-секретарь делегации ЛНР.

В ходе видеоконференции участников рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Контактной группы Киев показал неготовность к одновременному открытию контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения. Об этом сообщила представитель Луганской Народной Республики Ольга Кобцева.

- Сегодня мы услышали, что украинская сторона не готова к одновременному открытию пунктов пропуска, - говорит она. - Со стороны ЛНР в моем лице было доведено, что мы готовы даже сегодня открыть пункты пропуска.

По словам Кобцевой, это возможно при условии, что на «Луганск – Счастье» идет гуманитарный конвой и следует гражданский транспорт, а на «Первомайск – Золотое» следует гражданский транспорт, и Украина обеспечивает пешеходов, гражданских лиц автобусом для проезда в серой зоне.

- Но готовность со стороны Киева не прозвучала, - отметила руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР. - Пункты пропуска со стороны Украины остаются открытыми только на словах украинских представителей.

Представители Республики подняли вопрос предоставления безопасности родственникам захороненных на подконтрольной Киеву территории ополченцев. Однако украинская сторона не отреагировала на запрос Республики.

- Украинская сторона предоставила информацию об установленном ими захоронении 18 человек, которые имеют отношение к шестому отдельному мотострелковому казачьему полку имени Матвея Платова, - сказала Кобцева.

Она отметила, что ЛНР обладает и проработала определенную информацию по этому захоронению.

- Но есть очень важный факт: определенное количество захороненных людей в данном месте имеют родственников, которые проживают на территории Украины. И сегодня было высказано украинской стороне требование, что мы будем готовы предоставить информацию по данным погибшим людям, если украинская сторона предоставит письменное обязательство, что родственники погибших не будут подвержены политическим репрессиям. Украинская сторона и ее представители в гуманитарной группе предпочли промолчать в данном вопросе, - подчеркнула Ольга Кобцева.

По вине украинской стороны процесс освобождения удерживаемых лиц – заблокирован.

- Если бы украинская сторона выполняла все то, под чем подписались ее представители, то процесс освобождения людей не был бы заблокирован, а на сегодняшний день можно в этом вопросе официально заявить, что процесс освобождения людей заблокирован по вине украинской стороны, - сказала она.

Уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова рассказала, что Киев по-прежнему уклоняется от выполнения своих обязательств и никакой новой информации о продвижении работы в данном направлении не предоставляет.

- Откровенно говоря, из-за такой позиции Украины встречи гуманитарной подгруппы превратились в день сурка, - сказала Морозова.

Дарья Васильевна задается вопросом, сколько еще нужно господину Зеленскому времени, чтобы подписать наконец эти документы, тем самым начав выполнять обязательства по процессуальной «очистке»?

- Сегодня такой вопрос представителям Киева задали уже не только мы, но и координатор подгруппы от ОБСЕ, - отметила омбудсмен ДНР.

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