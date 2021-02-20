В результате обстрела под Горловкой погиб военнослужащий ДНР

В общей сложности, украинские солдаты выпустили по поселку 51 мину. Фото: штаб «ООС»

Стало известно, что сегодня при обстреле окраины Горловки, инициированном ВСУ, погиб военнослужащий Донецкой Народной Республики. Еще двое защитников получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

- С прискорбием сообщаем, что от вражеских обстрелов один защитник Республики погиб. Выражаем соболезнования родным и близким покойного. Кроме того, ранение получили 2 военнослужащих Народной милиции, которых эвакуировали. В настоящий момент им оказана необходимая медицинская помощь, - рассказали в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что утром противник открыл массированный минометный огонь по поселку шахты имени Гагарина на западной окраине Горловки. Обстрел велся с позиций 503-го отдельного батальона морской пехоты в районе шахты «Южная» из подконтрольного Киеву Дзержинска. В общей сложности, по поселку была выпущена 51 мина.

Читайте также

Утром по окраине Горловки украинская армия выпустила более 50 мин

Под массированный удар противника попал поселок шахты имени Гагарина (подробнее)