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Политика

В результате обстрела под Горловкой погиб военнослужащий ДНР

Еще двое защитников Донбасса получили ранения и были эвакуированы
Ирина ДМИТРИЕВА
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В общей сложности, украинские солдаты выпустили по поселку 51 мину. Фото: штаб «ООС»

В общей сложности, украинские солдаты выпустили по поселку 51 мину. Фото: штаб «ООС»

Стало известно, что сегодня при обстреле окраины Горловки, инициированном ВСУ, погиб военнослужащий Донецкой Народной Республики. Еще двое защитников получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

- С прискорбием сообщаем, что от вражеских обстрелов один защитник Республики погиб. Выражаем соболезнования родным и близким покойного. Кроме того, ранение получили 2 военнослужащих Народной милиции, которых эвакуировали. В настоящий момент им оказана необходимая медицинская помощь, - рассказали в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что утром противник открыл массированный минометный огонь по поселку шахты имени Гагарина на западной окраине Горловки. Обстрел велся с позиций 503-го отдельного батальона морской пехоты в районе шахты «Южная» из подконтрольного Киеву Дзержинска. В общей сложности, по поселку была выпущена 51 мина.

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