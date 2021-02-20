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Политика

Утром по окраине Горловки украинская армия выпустила более 50 мин

Под массированный удар противника попал поселок шахты имени Гагарина
Ирина ДМИТРИЕВА
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Противник применил минометы калибром 120 и 82 миллиметра. Фото: штаб «ООС»

Противник применил минометы калибром 120 и 82 миллиметра. Фото: штаб «ООС»

Сегодня утром массированной огневой атаке со стороны украинской армии подвергся поселок шахты имени Гагарина, расположенный на западной окраине Горловки. Противник применил минометы калибром 120 и 82 миллиметра. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Первый обстрел зафиксировали в 04.40 - когда в направлении поселка шахты имени Гагарина со стороны шахты «Южной» в районе подконтрольного Киеву Дзержинска противник выпустил 20 мин калибром 120 миллиметров и 25 мин калибром 82 миллиметра. Позже, в 6.25, украинские войска выпустили в этом направлении еще шесть 120-миллиметровых мин, - сказано в сообщении.

Напомним, днем ранее в представительстве сообщили, что ВФУ нанесли минометный удар по поселку Гольмовский на окраине Горловки.

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