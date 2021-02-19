ВСУ обстреляли поселки под Горловкой. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки четыре раза нарушили перемирие, выпустив на территории Донецкой Народной Республики больше 20 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под обстрелом оказались окрестности поселков шахты Гагарина и шахты 6/7 на горловском направлении, - говорится в сообщении СЦКК.

Противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали два взрыва под подконтрольной Киеву Авдеевкой. Украинская сторона продолжает проводить запрещение «Минском» инженерные работы, укрепляя свои блиндажи.

Напомним, что в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ, принятый на минской переговорной площадке, запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, полеты беспилотников.

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