В ДНР дети-инвалиды поздравили с Днем защитника Отечества бойцов на передовой

Воспитанник Антон Старавойтов показал открытки, которые ребята передали бойцам на передовую к 23 февраля Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Дети Торезского центра социальной реабилитации смешанного типа инвалидов и детей-инвалидов «НАДЕЖДА» передали заместителю начальника Управления Народной милиции Эдуарду Басурину сделанные своими руками открытки с 23 февраля для бойцов, которые держат оборону на передовых рубежах защиты Республики.

- Поздравления мы делали из цветной бумаги, а также выжигали по дереву, - рассказал воспитанник центра Антон Старавойтов.

Третий год реабилитационный центр проводит благотворительную акцию «Подари радость». Дети вместе с родителями собирают для жителей прифронтовых поселков теплые вещи, варенье и игрушки. В центре «НАДЕЖДА» проходят выставки-ярмарки творческих работ воспитанников «Поверь в себя», на вырученные деньги сотрудники покупают детям, семьи которых оказались в «красной зоне», к праздникам сладости. Благотворительную помощь жителям Зайцево и других прифронтовых поселков отвозит Эдуард Басурин. К акции «Подари радость» подключились дети и родители школы № 1, а также студенты Торезского медицинского колледжа.

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