В ЛНР не наблюдают тенденцию к росту заболеваемости пневмонией, ОРВИ и коронавирусом

Тенденции к росту заболеваний коронавирусной инфекцией в Республике нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Луганской Народной Республике не наблюдают тенденцию к росту заболеваемости пневмонией, острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и коронавирусом. Об этом журналистам рассказал главный государственный санитарный врач Республики, главврач Луганской СЭС Дмитрий Докашенко.

— По результатам анализа эпидситуации и заседания Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧПСК) отмечено, что на протяжении уже более трех недель в Республике не наблюдается рост заболеваемости по пневмониям, острым респираторным вирусным инфекциям и по коронавирусной инфекции. Это нельзя расценивать как явную стабилизацию – нет тенденции к росту, — рассказал Докашенко.

Напомним, что ранее на заседании ЧПСК решили возобновить работу образовательных учреждений Республики. 24 февраля школьники выходят на занятия в очном режиме. Однако проводиться они будут с учетом санитарно-противоэпидемических требований, чтобы не допустить возникновения очередной вспышки распространения коронавирусной инфекции.

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