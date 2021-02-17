Школьники ЛНР вернутся к занятиям в классах 24 февраля

Напомним, что занятия в данных учреждениях были переведены на дистанционный формат обучения из-за угрозы распространения коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Луганской Народной Республики возобновят очную форму обучения. Подростки вернутся на занятия в классы уже 24 февраля. Такое решение приняли на заседании Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии (ЧСПЕ) при Правительстве ЛНР.

Данное решение касается не только школ. Ограничение на работу также сняли с организаций интернатного типа (кадетские корпуса, коррекционные школы, лицеи-интернаты, общеобразовательные школы-интернаты), учреждений дополнительного образования и психосоциальной помощи детям.

Как говорится в сообщении Правительства, занятия должны проходить с учетом санитарно-противоэпидемических требований. Это необходимо, чтобы не допустить возникновения очередной вспышки распространения коронавирусной инфекции среди подростков.

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