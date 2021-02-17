Вводить ли ЕГЭ в ЛНР будут решать ученые Республики

Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что вопрос ЕГЭ будут решать ученые Республики. Фото: ЛИЦ/Марина Сулименко

Ученные Луганской Народной Республики будут решать – необходимо ли вводить единый государственный экзамен в школах. Об этом сообщил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- При необходимости мы можем подумать и над сдачей ЕГЭ. Решение будут принимать ученые: как наиболее эффективно и правильно это сделать, - заявил лидер государства.

Пасечник подчеркнул, что сам лично не знает, насколько сейчас необходимо введение ЕГЭ в учебных заведениях ЛНР.

- Уверен, что существующая в Республике форма прямых вступительных экзаменов позволяет педагогам эффективно отбирать именно тех абитуриентов, которые нужны и наиболее подходят для вуза, - сказал Леонид Иванович.

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