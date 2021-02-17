В Минздраве ДНР рассказали, как гипертония влияет на течение коронавируса у пациентов

Сочетание антивирусных препаратов и гипотензивных средств может привести к ряду серьезных осложнений Фото: Олег ЗОЛОТО

Гипертония является одной из наиболее распространенных причин, усложняющей лечение коронавирусной инфекции. Кроме того, у больных с таким диагнозом может повыситься вероятность проявления системного воспаления. К таким выводам пришли специалисты после своих наблюдений за пациентами с таким диагнозом, сообщают в Минздраве ДНР.

В факторе риска возникновения гипертонической болезни находятся люди с малоподвижным образом жизни, имеющие вредные привычки или избыточный вес.

— Существует несколько групп препаратов для лечения гипертонической болезни, назначение которых основывается на принципах индивидуального подхода. Самолечение может повлечь за собой необратимые последствия. Бесконтрольное применение гипотензивных средств в сочетании с антивирусными препаратами может привести к ряду серьезных осложнений, таких как аллергические реакции, а также нарушение функционирования различных органов и систем, — уточнила заведующая кардиологическим отделением ЦГКБ №3 г. Донецка Елена Борисовна Жукова.

Также важна профилактика заболевания. Если у больного все же есть признаки гипертонической болезни, то ему необходимо пересмотреть свой образ жизни, а также следовать схеме лечения. В совокупности это позволит снизить риск отягощения течения COVID-19.

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