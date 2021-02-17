Коронавирус в ДНР, последние новости на 17 февраля 2021 года: Больше 15 тысяч жителей Республики уже побороли COVID-19

Больше 15 тысяч жителей Республики уже побороли COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медики ДНР зафиксировали новый прирост больных коронавирусной инфекцией. За сутки на лечение поступили 157 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 16 февраля проведено 740 исследований, из них выявлено 154 случая заболевания (20,8%) и у 3 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 23 056 жителей. Из этого числа лечение от болезни продолжают 6058 пациентов, выписаны 15 042 человек, а летальных случаев 1956.

Министерство здравоохранения напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Напомним, что в республиках Донбасса продолжается вакцинация от коронавируса. Препарат «Спутник V» привезли гуманитарным грузом прибыли в Донецк и Луганск еще 31 января. Следующую партию ожидают в феврале.

Также в ДНР продолжает работать горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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