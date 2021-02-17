14 часов дня. Кабинет заведующего детским отделением Республиканской травматологии. Евгений Жилицын только недавно присел за свое рабочее место. До этого провел несколько сложнейших операций.– Почти каждый день у нас по 5–7 операций. Работа не прекращается – люди едут отовсюду, – рассказывает доктор. – Вот буквально до вашего прихода приезжали мама с ребенком. У мальчика – аномалия развития предплечья и кисти – врожденная лучевая косорукость. Будем исправлять.Исправлять – это слово часто звучит из уст Жилицына. Он вместе со своей командой исправляет то, что, казалось бы, исправить просто невозможно. Врачи берутся за самые сложные случаи.Несколько дней назад в больницу доставили воспитанника Амвросиевского интерната со сложнейшей травмой. После неудачного прыжка мальчишка получил сложный перелом обеих пяточных костей и таранной кости и компрессионный перелом трех поясничных позвонков. Ребенку грозила инвалидность. При первом осмотре врачами подросток услышал: «На ноги ты можешь и не встать...» Судьба распорядилась иначе и привела Никиту к доктору Жилицыну. Евгений Владимирович и спросил: «Ходить хочешь?» «Очень хочу» – ответил ребенок и услышал в ответ: «Значит будешь».Практически сразу врачи начали планировать уникальную операцию. Медики собрали и зафиксировали все сломанные кости, которые превратились в «битое стекло». На обе ноги установили аппараты внешней фиксации, которые собрали по индивидуальным расчетам. Благодаря этому удастся распределить нагрузку.– Мы сделали это без единого разреза, – говорит Евгений Владимирович. – В большинстве случаев, при подобных травмах у детей, отломки пяточных и таранных костей фиксируют пучком спиц и накладывают гипсовую повязку. Несколько месяцев ребенок находится прикованным к кровати. Встанет ли на ноги – большой вопрос... В нашем же случае уже через несколько дней ребенок может сделать первые шаги.Первый вопрос Никиты после наркоза: «Когда я буду ходить?» Рвение и стремление пойти – практически главные элементы, которых в некоторых случаях не хватает для скорейшего восстановления.Травмированный позвоночник зафиксировали специальным корсетом. Уже через три дня после операции случилось чудо – ребенок сделал первые шаги.– Сейчас на нем – корсет с металлическими планками, но для него он слабоват. Если бы был перелом одного позвонка – его бы хватило. Но учитывая его травму, корсет нужно усиливать. В этом нам пообещали помочь депутаты. Как раз с минуты на минуту должен прибыть Юрий Сивоконенко.После беседы с врачом – уже с Юрием Викторовичем и представителем международной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Татьяной Светличной отравляемся в палату к Никите.Мальчишка с нетерпением ждал врачей, чтобы в очередной раз попробовать походить. Ходунки от его кровати убирают подальше, потому что пытается вставать без присутствия медиков.– Много ходить ему пока что нельзя. Но каждый день мы делаем несколько шагов, – говорит врач и обращается к пациенту. – Как себя чувствуешь?– Все хорошо! Ничего не болит. Вот только... ходить хочу. Можно немножко?Евгений Владимирович подает ходунки и помогает Никите приподняться. Его глаза при передвижении нужно видеть! В них все – радость, счастье и удивление.– Не больно? – спрашиваем.– Нет. Разве что совсем немножко, – отвечает ребенок.В разговоре с нами мальчик рассказал, что он невероятно благодарен медикам, которые ставят его на ноги. На вопрос «О чем мечтаешь?» он ответил: «Мечтаю ходить так, как ходил раньше. Мечтаю стать поваром, когда выросту. А еще мечтаю о новом телефоне».Реабилитацию будет проходить в РоссииЭтому посодействует международная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы».В специальных аппаратах Никита будет находиться от трех до шести месяцев – в зависимости от того, как быстро будут срастаться кости.– Роль врача - собрать и удержать костные отломки, роль организма - срастить их, а роль пациента - разработка движений. Если что–то из этого выпадает – получается сбой, – говорит травматолог. – У нас мальчик будет находиться около месяца, уберем отеки, проконтролируем, чтобы не было воспаление, решим вопрос с корсетом, а в дальнейшем будет выписка. Далее – Амвросиевская больница или интернат. Мальчик будет нуждаться в регулярных перевязках и контроле. Следом возникнет вопрос реабилитации.В реабилитации пообещала помочь международная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы». Ее представители прорабатывают отправку на реабилитацию в Россию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДетский травматолог Евгений Жилицын: «Для нас главное - спасти ребенка. Не отказываем даже в самых сложных и рискованных ситуациях»Заведующий детским отделением Республиканской травматологии рассказал «Комсомолке» об особенностях работы в военное время (подробности)