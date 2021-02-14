Украинские боевики обстреляли Спартак

Спартак постоянно на линии огня Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Спартак, расположенный севернее Донецка, оказался под огнем украинских боевиков. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Спартак относится к Ясиноватой. Село находится в непосредственной близости от бывшей воздушной гавани Донецка. С начала вооруженного конфликта там погибли около 100 человек, больше 500 были ранены. Сейчас на Спартаке живут несколько десятков человек, сотни людей проведывают свои дома.

Напомним, что три дня подряд в ДНР село Ленинское находится под огнем ВСУ. Противник применяет гранатометы, стрелковое оружие. Пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня в Донбассе действует формально.

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