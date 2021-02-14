Украинские боевики обстреляли Ленинское. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины один раз за прошедшие сутки нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР 5 боеприпасов. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Огонь открывался по селу Ленинскому, что на юге Республики, - говорится в сообщении СЦКК.

Противник применял гранатометы и стрелковое оружие.

Отметим, что 12 и 13 февраля вооруженные формирования Украины также по одному разу открывали огонь по Республике.

Сейчас в Донбассе формально действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ, принятый сторонами конфликта на минской переговорной площадке, запрещает применять любые виды вооружений, стягивать военную технику, проводить диверсии, оборудовать позиции, а также запускать беспилотные летательные аппараты.

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