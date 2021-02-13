В МВД ДНР проверяют действия двоих сотрудников полиции, которые задержали пьяного мужчину

Мужчину уложили на брусчатку, чтобы надеть наручники. Фото: Скриншот видео instagram.com/chp_donetsk

В МВД ДНР сообщили, что начата служебная проверка в отношении двоих сотрудников полиции, которые задержали пьяного жителя Донецка.

12 февраля в соцсетях появился видеоролик задержания. Это произошло в людном месте – на пересечении улицы Артема и Садового проспекта, рядом с остановкой общественного транспорта «Музыкальная академия». Судя по записи, пьяный молодой человек пытался уйти от стражей порядка, и один из них сделал подсечку. Потом мужчину уложили на брусчатку, чтобы надеть наручники.

- По информации пользователей интернет-сообщества, мужчина находился в общественном транспорте в состоянии сильного алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок, - говорится в сообщении ЦОС МВД.

Стоит отметить оперативную реакцию в силовом ведомстве. Можно надеяться, что также сообщат и о результатах проверки.

- Бухать надо меньше, и бухим не быковать, - прокомментировал дончанин Алексей Алексеев.

Впрочем, есть и те, кто считает, что полицейские действовали жестоко.

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