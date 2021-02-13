12 февраля в гостиничном комплексе «Донбасс Палас» чествовали победителей республиканского ежегодного конкурса «Человек года». В этот раз оргкомитет решил все почетные звания присвоить лучшим сотрудникам сферы здравоохранения – в связи с большим вкладом медиков Республики в борьбу с коронавирусной инфекцией. Всего в 15 номинациях конкурса в этом году было отмечено 17 победителей.Глава ДНР Денис Пушилин принял участие в торжественной церемонии награждения. Об этом рассказали в пресс-службе руководителя Республики.- Абсолютно считаю справедливым, что в этом сложном году все номинации перешли в сферу здравоохранения. Мы все видели, сколько усилий было приложено со стороны медиков. Хотелось бы еще раз сказать большое человеческое спасибо. За то, что вы есть, остаетесь на своих рабочих местах, как бы ни было тяжело, – сказал Денис Пушилин.Он вручил медикам заслуженные награды.В номинации «За преданность профессии», на участие в которой выдвигаются специалисты, отдавшие медицине и воспитанию медицинских кадров свыше 40 лет и внесшие большой вклад в развитие здравоохранения, победила участковый врач-терапевт центра первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) № 3 Макеевки Валентина Якунина.Звание «Человек года» в номинации «Лучший организатор здравоохранения» получила главврач горбольницы № 1 Донецка Елена Баун.Определены два победителя в номинации «Лучший терапевт». Ими стали заведующий терапевтическим отделением Шахтерской больницы Елена Луценко и врач общей практики – семейной медицины горбольницы Докучаевска Светлана Розумная.Также два победителя в номинации «Лучший молодой медик» – ординатор кафедры анестезиологии, интенсивной терапии и медицины неотложных состояний ФИПО Донецкого национального медуниверситета Андрей Рыбалка и врач-анестезиолог отделения анестезиологии и интенсивной терапии горбольницы Снежного Валерия Павлова.«Лучший анестезиолог-реаниматолог» – завотделением анестезиологии и интенсивной терапии горбольницы № 2 Макеевки Владимир Клименко.«Лучший педиатр» – участковый врач-педиатр ЦПМСП Ждановки Людмила Новикова.«Лучший инфекционист» – врач-инфекционист городской психоневрологической больницы № 2 Донецка Виталий Рачкелюк.«Лучший средний медицинский работник госпиталя по лечению COVID-19» – медицинская сестра отделения анестезиологии и интенсивной терапии перинатального центра Макеевки Ирина Горбунова.«Лучший врач первичного звена» – врач общей практики – семейный врач Ясиноватской райбольницы Любовь Бова.«Лучший врач-лаборант санитарно-эпидемиологической службы» – врач-бактериолог лаборатории особо опасных инфекций Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора Оксана Почтовик.«За личный вклад в борьбу с эпидемией COVID-19» – кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Донецкого национального медуниверситета Елена Чебалина.«Лучший врач госпиталя по лечению COVID-19» – заведующая инфекционным отделением № 2, врач-инфекционист горбольницы № 3 Горловки Виктория Клыкова.«Лучший врач лучевой диагностики COVID-19» – исполняющий обязанности заведующего рентгенологическим отделением, врач-рентгенолог горбольницы № 2 Енакиево Юрий Игнатенко.«Лучший врач службы экстренной медицинской помощи» – врач станции скорой неотложной медицинской помощи, подстанции № 10 Амвросиевского района Дина Коптарь.«Лучший фельдшер службы экстренной медицинской помощи» – фельдшер подстанции № 16 скорой медицинской помощи Старобешевского района, фельдшер высшей квалификационной категории Валентина Филиппова.Напомним, республиканский ежегодный конкурс «Человек года» проводится в ДНР с 2017 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ феврале в ДНР привезут большую партию вакцины от коронавирусаВ Республике готовятся к началу повсеместной иммунизации населения (подробнее)