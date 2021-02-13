В феврале в ДНР привезут большую партию вакцины от коронавируса

В ДНР вакцинация началась 1 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН

В феврале ожидается поступление в ДНР новой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В Республике будут прививать все категории населения в 38 прививочных кабинетах, открытых в городах и районах.

- Новую партию планируем разделить паритетно – на спецконтингент и на других жителей, которые записывались на прививку на сайте Минздрава и в лечебных учреждениях, – сказал и.о. министра здравоохранения Республики Александр Оприщенко

Напомним, первая партия «Спутника V» поступила в ДНР 30 января. Вакцинация началась 1 февраля в 10 прививочных пунктах в столице Республики. В первую очередь прививки делаются медикам, педагогам, работникам соцслужб и сотрудникам силовых структур.

Записаться на получение вакцины можно на сайте Минздрава, в прививочном кабинете по месту жительства и по телефонам общественного движения «Донецкая Республика».

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