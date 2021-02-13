Украинские морпехи из 36-й бригады три дня подряд обстреливают Ленинское на юге ДНР

По селу стреляют из гранатометов и стрелкового оружия. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 13 февраля, украинские военные в очередной раз обстреляли село Ленинское на мариупольском направлении. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По селу в 13:24 было выпущено 4 гранаты из подствольного гранатомета, - говорится в сообщении.

Кстати в предыдущие два дня украинские военные тоже открывали огонь по селу - из подствольных гранатометов, а также ручных и станковых противотанковых гранатометов. Использовалось стрелковое оружие.

По данным Народной милиции, обстрелы ведутся со стороны села Водяное, где находятся позиции батальона морской пехоты 36-й бригады ВСУ.

Лишь по счастливой случайности никто из защитников ДНР и мирных жителей не пострадал.

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