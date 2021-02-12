Эдуард Басурин: Противник совершил 18 огневых провокаций в Донбассе за минувшую неделю

По данным замначальника УНМ ДНР, противник использовал ствольную артиллерию, минометы и гранатометы. Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 18 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— В нарушение второго пункта дополнительных мер противник совершил 18 огневых провокаций с применением ствольной артиллерии, минометов и различных типов гранатометов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что обстрелы велись в направлении шести населенных пунктов Республики, а именно: поселка шахты имени Гагарина в Горловке, поселков Лозовое, Старомихайловка и Жабуньки, расположенных в предместьях Донецка, а также сел Коминтерново и Ленинское на юге страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дончанка Ирина Зеленская: «Я до сих пор не могу забрать тело своего мужа с минного поля»

Муж женщины подорвался на минном поле этим летом, и она осталась одна с четырьмя детьми (подробнее)