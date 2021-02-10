Дончанка Ирина Зеленская: «Я до сих пор не могу забрать тело своего мужа с минного поля»

Многочисленные обращения Ирины во все инстанции, чтобы эвакуировать мужа с минного поля, остались без результата Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Ворота этого дома в Петровском районе Донецка все в ржавых дырах от осколков снарядов, сведущему человеку ничего объяснять не нужно – такие отметины повсюду в «красной зоне». А холод в избе стоит такой, что его невозможно не ощутить, даже зайдя с улицы.

- А вы кто такие? – бойко вопрошает выбежавший к нам 8-летний Дениска.

- А мы вам помощь привезли, - подхватывает его на руки донецкий волонтер Андрей Лысенко. – Чтобы у вас в доме тепло было.

В семье Ирины Зеленской четверо детей - Юля, Максим, Лиля, Денис. Самый младший – Максимка еще ходит в детский сад.

Весь дом в отметинах от осколков Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Их отец и муж Ирины, с которым они прожили 15 лет, Александр Зеленский, погиб 24 июня 2020 года.

- Саше было всего 33 года. Он был мирным человеком, оружия в руки не брал. Его заботой было прокормить наше большое семейство – вел хозяйство, не отказывался от шабашек. У нас было два улья. В тот день он пошел к ним, чтобы забрать рамки. Незадолго до этого был страшный обстрел, который разворотил крыши домов в Зеленом Гаю. Видимо, эти обломки повалили таблички с указанием минного поля. И Саша забрел на него… Больше я своего мужа никогда не видела, - голос Ирины срывается, и она вытирает слезы.

В тот день люди слышали два мощных взрыва со стороны поля. Самое страшное, что останки мужа Ирины до сих пор остаются там. Это нулевая позиция между силами ДНР и Украины и, чтобы забрать тело нужно не только согласовать режим тишины, но и провести разминирование участка, где предположительно лежит погибший. - Нет у моего мужа даже могилы, куда я могла бы к нему прийти с детьми. К кому я только не обращалась – в местную полицию, к представителю Международного Красного Креста, к сотрудникам Миссии ОБСЕ и лично к омбудсмену ДНР Дарье Морозовой – все бесполезно. Сашу только внесли в списки без вести пропавших, - Ирина рассказывает, что все лето ветер доносил специфический запах с того участка. – Летом ссылались на высокую траву, которая мешает разглядеть с квадрокоптера, где именно он лежит. Теперь и травы нет, но воз и ныне там. А я все же надеюсь, что тело моего мужа заберут и я смогу похоронить его. Это все чего я хочу.

Зеленские прожили вместе 15 лет. Фото: архив семьи Зеленских

А пока останки не эвакуированы, Александра не могут признать погибшим, это возможно только через год после его исчезновения, так сказали Ирине. А значит, все это время большая семья остается без положенных выплат. Еще жива мать Александра и пока есть возможность точно установить, чьи останки будут эвакуированы с минного поля.

- У нас ничего не осталось. Даже этот дом не наш, мы его снимаем. Наш дом на Трудовских в 2014 году был полностью разрушен украинскими снарядами. Сгорело все, включая наши с Сашей свадебные фотографии. Обстрел был такой мощный, что машину с пожарными туда не пропустили, - отвечает Ира на мою просьбу показать фото с мужем. – Но мне хочется кричать, что мой муж не исчез. Он не бросал свою семью. И наши дети заслуживают пенсию по потере кормильца. У старшей девочки дисплазия тазобедренных суставов, ей постоянно необходимы плавание и курсы массажа. А в месяц на одного ребенка я получаю 2200 рублей, как многодетная. Вот и все доходы нашей семьи. Выживаем только благодаря хозяйству, я держу курочек и коз.

Волонтер Андрей Лысенко привез семье Зеленских помощь Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Андрей Лысенко передает Ирине помощь, которую перечислили сторонники Донбасса, да не откуда-нибудь, а из Италии! Этих денег должно хватить семье и на уголь, и на оплату съемного жилья, как минимум, на полгода.

А в ДНР снова не тихо, летят снаряды со стороны Украины, а это значит - новые жертвы и очередные разрушения, которые целиком на совести украинского президента – однофамильца погибшего Александра.

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