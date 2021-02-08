МИД ДНР: Принятие Украиной закона о «переходном периоде» мы расценим как выход из Минских соглашений

Наталья Никонорова предупредила Киев о последствиях принятия закона. Фото: МИД ДНР

Принятие украинскими властями закона о «переходном периоде» будет означать выход Киева из Минских соглашений. Об этом сегодня заявил полномочный представитель ДНР в Контактной группе, глава МИД Республики Наталья Никонорова.

- В законопроекте полностью игнорируется предоставление Донбассу особого статуса и его закрепление в Конституции на постоянной основе, ограничивается право жителей Донбасса на передвижение, вводится понятие люстрации в отношении жителей Республик и существенные ограничения в гражданских и политических правах, — подчеркнула Никонорова.

На прошлой неделе Министерство по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Украины, которое возглавляет Алексей Резников, опубликовало проект закона «О государственной политике переходного периода».

Руководитель МИД ДНР отметила, что высказывания Резникова укрепляют в мысли, что на самом деле целью деятельности его ведомства является не реинтеграция Донбасса, а еще большее усугубление и так уже огромной пропасти между Республиками и Украиной.

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