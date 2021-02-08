Виталий Киселев: Зеленский пытается расшевелить американцев оживлением войны в Донбассе

Украинская армия стягивает технику к передовой. Фото: Пресс-центр штаба ООС

На прошедшей неделе произошло сразу несколько заметных событий, свидетельствующих о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе. Об этом «Комсомолке» рассказал известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев (позывной «Коммунист»), который ведет проект «Путь Визенталь».

Во-первых, на очередной онлайн-встрече Контактной группы Киев представил проект так называемого закона «о государственной политике переходного периода». Наиболее точно эту бумажку охарактеризовал полномочный представитель России в Контактной группе Борис Грызлов: «По существу, данный законопроект предусматривает односторонний выход из Минских соглашений».

У КИЕВА НЕТ ДРУГОГО ВЫХОДА?

Второй момент: на фоне постоянных обстрелов ДНР Владимир Зеленский приказал организовать проверку готовности войск к выполнению задач в зоне операции объединенных сил (ООС).

- Правда, «попутно» вскрылись факты воровства, пьянства, наркомании и халатного отношения к службе, - сообщил Киселев.

В частности, огромную брешь в личном бюджете проверка пробила у командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады полковника Владимира Шворака – садиста и военного преступника.

- Эта сволочь отметилась еще в Лутугино, Георгиевке и Луганском аэропорту. От этого маньяка, лично принимающего участие в расправах над солдатами, подчиненные бегут толпами, - подчеркнул ведущий программы «Путь Визенталь».

Именно в 80-ю бригаду в первую очередь направились проверяющие из офиса президента Украины. И комбригу пришлось всячески ублажать высокую комиссию, чтобы скрыть проблемы.

Отметим, что поголовные проверки боеготовности просто так не проводят. Обычно для поддержания тонуса или для кадровых перестановок ограничиваются конкретными соединениями. Общий же «шмон» объявляют в исключительных случаях, когда есть реальная угроза или план начала боевых действий.

- А Зеленский, как мы знаем, планирует. Собственно, другого варианта у него нет. Меркель уходит, ей на смену идет Армин Лашет, настроенный конструктивно по отношению к России. Макрон откровенно «сдулся». То есть, в «Нормандской четверке» незалежная оказалась без поддержки. Остаются только американцы. А расшевелить их, как помнят в Киеве, можно только нападками на Россию и оживлением войны в Донбассе, - сказал Виталий Киселев.

Отсюда репрессии против русских на Украине. Отсюда запреты менее брехливых телеканалов. Отсюда усиление напряжения на линии боевого соприкосновения и подготовка к атаке.

- Зеленский и его хозяева хотят заменить Минские договоренности, как говорят дипломаты, «стоя на новых переговорных линиях». Что ж, мы готовы. Только учтите, эти «линии» будут проходить ближе к Киеву, чем сейчас, - предположил известный командир ополчения.

ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ И РАНЕНИЙ НА ПЕРЕДОВОЙ

Кстати, в украинском генштабе во время проверки боеготовности соединений в Донбассе решили заодно выяснить ситуацию с потерями. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак доложил на одном из совещаний, что потери составили 142 военнослужащих. Но интересно не количество, а расшифровка причин. Так, безвозвратных потерь было зафиксировано 9, из которых боевые – один человек. Остальные же, о чем «скромно» умолчал генерал – это «неуставняк» и самоубийства.

Санитарных потерь Хомчак насчитал 133 человека, из которых боевые только 5. Остальные 128 – тот же «неуставняк», пьянки, драки, самострелы, есть полтора десятка случаев передозировки наркотиков.

- При этом озвученные Хомчаком цифры занижены где-то на треть. Остальные «втраты» замаскированы в данных о дезертирах и досрочно разорвавших контракты. Так сказать, для «экономии бюджета», - отметил Виталий Киселев.

«СУЮТ ГОЛОВУ В ПЕТЛЮ»

Тем временем, главком Хомчак лично побывал на передовой в зоне ООС, чтобы проверить реальное положение дел в частях и их готовность к выполнению боевых задач. А также обеспеченность боеприпасами, топливом и другими средствами.

Происходило это на фоне откровенного заявления главы МВД Украины Арсена Авакова о резком обострении ситуации и отсутствии мирного процесса в Донбассе. Такая риторика обычно бывает, когда армии дается приказ на начало боевых действий.

- Сколько мы не предупреждали Киев о невозможности воплощения в Донбассе не только «хорватского», но и любого другого силового сценария, но власти незалежной упорно суют голову в петлю, - так прокомментировал подготовку ВСУ к боям известный командир ополчения.

Он считает, что время расплаты с укронацистами за содеянное приближается.

- Потом не скулите, - предупредил Виталий Киселев.

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