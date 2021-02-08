Офицеры ВСУ в Донбассе украли имущество из США на 300 тысяч долларов

Среди пропавшего имущества - портативный монокулярный прибор ночного видения AN/PVS-14. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Проверка выявила в подразделениях ВСУ в зоне операции объединенных сил (ООС) пропажу дорогостоящего американского оборудования на общую сумму более 300 тысяч долларов.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий рассказал, что в Донбассе работала инспекционная комиссия Министерства обороны Украины по указанию атташе по вопросам обороны при посольстве США в Украине.

- Выявлена недостача тепловизоров, оптических приборов, средств радиосвязи, обмундирования и экипировки. Наибольшее количество американского имущества бесследно пропало в 80-й и 92-й бригадах ВСУ, — проинформировал Осадчий.

Наивные американцы потребовали от командующего ООС генерала Владимира Кравченко до конца февраля найти имущество. Эта и подобные истории ставят под угрозу выполнение государственного контракта по закупке оптических приборов американской фирмы Nightforce.

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