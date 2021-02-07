Боевики ВСУ открыли огонь по сослуживцу, решившему перейти на сторону ЛНР

Пострадавший хотел последовать примеру бойца, которому удалось перейти на сторону ЛНР. Фото: пресс-служба штаба ООС

Рядовой ВСУ Головко хотел последовать примеру военнослужащего первой отдельной бригады рядового Тараненко перейти на сторону ЛНР. Он выждал подходящий момент и пополз в сторону позиций Народной милиции. Однако вскоре был замечен сослуживцами. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

— По указанию старшего на посту бригады ВСУ было принято решение открыть огонь в сторону Головко и не допустить случая его перехода. В результате стрельбы военнослужащий получил ранение мягких тканей в области таза, — говорится в сообщении.

На данный момент раненый военнослужащий находится в госпитале Часова Яра. Командир бригады ВСУ планирует представить произошедшее как боевую потерю. Беглец также даст показания против Народной милиции из-за угроз физической расправы над его родственниками.

— Примечателен тот факт, что комиссия ВСУ, которая находится с проверками в зоне «операции объединенных сил», разбирательств по данному факту не проводила, отсиживаясь в кабинетах штабов, — добавил Осадчий.

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