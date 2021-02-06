Еще несколько военных ВСУ хотят перейти на сторону ДНР. Фото: Штаб «ООС»

После перехода украинского танкиста Анатолия Тараненко на сторону Донецкой Народной Республики еще несколько украинских военных решили покинуть позиции. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Благодаря информации и контактам, полученным от перешедшего на нашу сторону военнослужащего ВСУ Тараненко, нам удалось связаться с несколькими украинскими военнослужащими, проходящими службу в управлении и подразделениях 1-й танковой и 28-й механизированной бригад, желающими также покинуть свои бригады, в том числе и перейдя на нашу сторону, – говорится в сообщении НМ ДНР.

Ранее сообщалось, что украинский танкист Анатолий Тараненко перешел на сторону Донецкой Народной Республики из-за постоянных издевательств со стороны командования. В ДНР он своими глазами увидел последствия обстрелов со стороны ВСУ.

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