Впервые за время «перемирия» территорию ДНР обстреляли из 122-миллиметровых орудий

Сегодня на прочность проверили западные границы Республики. Штаб «ООС»

Сегодня днем армия Киева выпустила 12 артснарядов калибром 122 миллиметра по западным окраинам Донецка. Такой вид запрещенного оружия украинская сторона применила в Донбассе впервые за время установленного «перемирия». Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрел зафиксировали в 10.05. Огонь велся со стороны подконтрольной киевским властям Красногоровки в направлении поселка Старомихайловка, - сообщили наблюдатели.

По данным представителей ДНР в СЦКК, в предыдущий раз украинская армия использовала подобное вооружение до момента вступления в силу дополнительных мер по контролю за перемирием в Донбассе 9 июля прошлого года.

Помимо 122-миллиметровых арторудий, киевские военные применили также вооружение БМП. Информации о пострадавших нет.

Читайте также

За неделю Украина больше 40 раз открывала огонь по ДНР

В результате обстрелов ВСУ получили ранения два мирных жителя (подробнее)