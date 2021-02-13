Бывший военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Анатолий Тараненко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием прекратить обстрелы мирных городов республик, от которых в первую очередь страдают женщины и дети. Обращение записали в Народной милиции ДНР.- Вы убиваете не российских воинов, которых здесь нет, а детей и женщин. Для чего ваши войска стреляют по мирным селам и городам? Эта война не нужна, - заявил Тараненко.Он отметил, что для президента Украины эта война - политическая. Зеленский обещал, что когда придет к власти закончит войну. Но только ему не дают это сделать.- Или вы сами не хотите? Ваши руки в крови по самые гланды, и вы их не отмоете, – считает бывший украинский боец, который перешел на сторону ДНР.Самому перебежчику - 47 лет. В украинской армии он с 2015 года. В Полтавской области Украины у него остались жена и трое детей. Говорит, что пойти контрактником на войну заставила нужда и безысходность, так как никаких других источников заработка в его стране не нашлось.Бежать из украинской армии танкист решил из-за издевательств и угроз со стороны сослуживцев. Последней каплей перед дезертирством, по его словам, стало жестокое избиение его «братьями по оружию».После перехода на сторону ДНР Тараненко показали, как живут в Республике. Побывал бывший танкист и в поселках, которые ежедневно обстреливает украинская армия. Воочию увидел страдания мирных жителей и осудил действия своих бывших сослуживцев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПерешедшему на сторону ДНР украинскому танкисту показали, как живут люди под обстрелами ВСУУкраинский военный осудил действия своих сослуживцев и призвал остановить войну (подробнее)