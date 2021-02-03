Перешедшему на сторону ДНР украинскому танкисту показали, как живут люди под обстрелами ВСУ

Бежать из украинской армии танкист решил из-за издевательств и угроз со стороны сослуживцев Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Несмотря на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе, вооруженные формирования Украины в очередной раз открыли огонь по нескольким населенным пунктам

Донецкой Народной Республики. Под обстрелом оказались 5 домов в поселке Сигнальное и окраины Горловки, где был тяжело ранен мирный житель.

Мы отправились на место обстрела, где с самого утра люди не находят себе место… обстрелы велись из тяжелого вооружения. Приехавшим на место сотрудникам Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня жители рассказывали о непрекращающихся обстрелах и о том, как сильно они переживают за своих детей и внуков, которые уже седьмой год находятся вблизи линии соприкосновения.

Украинский военный осудил действия своих сослуживцев и призвал остановить войну Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На место обстрела привезли недавнего перебежчика из Украины - танкиста Анатолия Тараненко. Украинский солдат был поражен тем, что не увидел в поселке военных объектов или техники и осудил действия своих сослуживцев.

- На Донбассе теперь отдельное государство, эту войну надо останавливать, хватить уже этой разрухи. Очень болезненная картина, когда такие маленькие детки живут и учатся, но им приходится прятаться от огня артиллерии. Это очень жестоко. Это не война, а отмывание денег нашими руководителями. Просто в голову не укладывается как можно бить по мирному селу, - рассказывает пленный перебежчик на украинском языке, - сказал он (речь Анатолия Тараненко в тексте переведена автором с украинского на русский язык).

Анатолий Тараненко служил в украинской армии с 2015 года Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Самому перебежчику - 47 лет. В украинской армии он с 2015 года. В Полтавской области Украины у него остались жена и трое детей. Говорит, что пойти контрактником на войну заставила нужда и безысходность, так как никаких других источников заработка в его стране не нашлось.

Бежать из украинской армии танкист решил из-за издевательств и угроз со стороны сослуживцев. Последней каплей перед дезертирством, по его словам, стало жестокое избиение его «братьями по оружию».

Эмоции людей в поселке зашкаливали, некоторые хотели разорвать перебежчика… некоторые решили рассказать и показать ему, что творят украинские военные.

Перебежчика провели по прифронтовому поселку Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Проходя по поселку мы увидели много детей, которые каждый день, выходя на улицу, рискуют своей жизнью. Увидев шестилетнюю девочку во дворе одного из пострадавших домов украинский военный не смог сдержать эмоций, присел на колено и попросил у ребенка прощения за действия своих сослуживцев. Искренне ли?

Анатолий присел на колено и попросил у ребенка прощения за действия своих сослуживцев. Искренне ли? Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Проходя по поселку мы увидели много детей, которые каждый день, выходя на улицу, рискуют своей жизнью Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

После посещения прифронтового поселка мы отправились в Донецк на Аллею ангелов. Пришли к месту, где стоит памятник погибшим детям Донбасса. Туда же привезли и перебежчика. Такого Анатолий не ожидал и был очень взбудоражен, ведь, по его словам, украинские новости и телеканалы несут одну только ложь и ничем необоснованную пропаганду.

- После того, что я увидел в голове никак не может уложиться, сколько детей погибло и будет погибать дальше, для чего нам эта война, ее нужно закончить, остановить, отвести все войска и не стрелять по селам и городам. Те, кто сейчас на позициях, им говорить бесполезно, но я хочу сказать простым людям, которые живут в Украине, нужно поднимать народ, чтобы дойти до Верховной Рады, президента и донести в их головы, что хватит нам этой войны, - говорит украинский военнослужащий.

Анатолия привезли к месту, где стоит памятник погибшим детям Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Анатолия привезли к месту, где стоит памятник погибшим детям Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

После перебежчику дали возможность позвонить жене на Украину. Он передавал привет своим детям, поздравил с наступающим 11-летием своего сына Лёню, сказал, что с ним все хорошо и попросил жену подумать над тем, чтобы забрать детей и переехать жить к нему в Донецк, так как возвращаться обратно в Украину Анатолий не безосновательно опасается.

Перебежчику дали возможность позвонить жене на Украину Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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