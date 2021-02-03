Множественные травмы: Раненого под Горловкой мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии

Сейчас мужчина находится во второй городской больнице. Фото: Приходько РИК

В Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уточнили информацию о раненом жителе поселка 6/7. В ходе обстрела со стороны украинской армии мужчина 1955 года рождения получил минно-взрывную травму. В больницу его доставили в тяжелом состоянии.

— Вчера в результате обстрела поселка шахты 6/7 (Горловка) открытый перелом левого предплечья, перелом ребер, пневмоторакс, закрытую черепно-мозговую травму, минно-взрывную травму получил мирный житель, — говорится в сообщении.

Напомним, что обстрел произошел в день проведения очередного раунда переговоров по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Также были зафиксированы повреждения пяти жилых домов.

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