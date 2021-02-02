Украина обстрелала ДНР во время встречи подгруппы по безопасности: Повреждены пять жилых домов

Украинские военные продолжают наносить урон жилому сектору Республики. Архивное фото Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Пять домов в селе Сигнальное к югу от Донецка были повреждены минами в результате атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сначала украинские военные подвергли интенсивному обстрелу поселок Еленовка, к которому прилегает Сигнальное.

- Около 17.00 противник выпустил 10 мин калибром 82 миллиметра и произвел 15 выстрелов из БМП, - сообщили наблюдатели.

В результате обстрела в Сигнальном повреждены минами пять жилых домов - по улице Гагарина, 12, 13, 15 и 16, а также Пионерской, 2.

В представительстве ДНР уточнили, что украинские силовики вели обстрел во время заседания минской подгруппы по вопросам безопасности. Оно прошло сегодня в режиме видеоконференции.

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