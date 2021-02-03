В ОБСЕ готовы усилить мониторинг в Донбассе

Стороны конфликта в Донбассе поддержали инициативу об усилении мониторинга ОБСЕ на участке Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинская сторона не заинтересована в решении «острого гуманитарного вопроса» о ремонте газораспределительной станции возле Марьинки. В тоже время в ОБСЕ хотят усилить мониторинг ситуации на этом участке. Об этом сообщил официальный представитель ДНР в подгруппе Алексей Никоноров по итогу переговоров.

— В, мягко сказать, странную ситуацию вмешался Глава СММ ОБСЕ на Украине, координатор подгруппы по безопасности посол Яшар Халит Чевик: поддержав позицию Республики, предложил более активное участие миссии в мониторинге мероприятий, в том числе с помощью всех доступных ей техсредств, — рассказал Никоноров.

Напомним, представитель Украины на переговорах несколько заседаний подряд призывал к срочному ремонту на газопроводе «Красногоровка-Марьинка». Пять лет граждане живут без полноценного отопления. Однако потом представитель проигнорировал все возможные компромиссные решения проблемы и заявил, что нет смысла обсуждать эту тему дальше.

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