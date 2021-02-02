Виталий Киселев: Украинский комплекс радиоэлектронной борьбы очень плохо глушит сигналы беспилотников ОБСЕ, поэтому их обстреливают из зениток

Комплекс РЭБ «Буковель-АД» смонтирован на базе японского пикапа. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Разведке республик Донбасса стало известно о появлении нескольких комплексов радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» в 35-й бригаде морской пехоты (командный пункт соединения расположен в Дзержинске под Горловкой), а также в 36-й бригаде морской пехоты (КП в Угледаре). Об этом «Комсомолке» рассказал известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев (позывной «Коммунист»), который ведет проект «Путь Визенталь».

БОЙТЕСЬ СИГНАЛА «ВЖИК»

Напомним, что «Буковель-АД» - несколько довольно тяжелых ящиков с антенной, смонтированных на базе японских пикапов «Мицубиси L-200».

- Штуки приметные. Поэтому обращаюсь ко всем жителям временно оккупированных украинскими нацистами районов Донбасса: если вы увидите комплексы в районе фронта или рядом с ним – звоните нам на горячую линию. А мы уже передадим вашу информацию, куда нужно, - подчеркнул Киселев.

Он посоветовал жителям подконтрольных Киеву территорий не удивляться, если к ним в дом вломятся украинские солдаты и отключат, а то и вовсе обрежут вай-фай. Оказывается, «Буковель» совершенно не хочет работать, когда рядом есть работающая зона интернета.

- Ну, вот так укронацисты его недопрограммировали. А еще комплекс радиоэлектронной борьбы очень плохо глушит сигналы беспилотников ОБСЕ. Поэтому украинские военные обстреливают БПЛА из стрелкового оружия и малокалиберных зениток, - сообщил ведущий программы «Путь Визенталь».

Кстати, стал известен разработанный штабом операции объединенных сил (ООС) в Донбассе порядок действий при получении сигналов о полетах беспилотников миссии ОБСЕ. Так, при начале работы БПЛА в конкретном районе украинским частям передается сигнал «Абакан». Кодовое слово «Бархан» запрещает ведение огня по аппаратам. А вот «Вжик» этот запрет отменяет.

- Мой совет сотрудникам ОБСЕ: слушайте эфир, и как только услышите «Вжик» - готовьтесь заказывать новую «птичку». А заодно не поленитесь проверить район наземным патрулем. Уверен, увидите много интересного, - сказал Виталий Киселев.

УКРАЛИ АМЕРИКАНСКИЙ ПЕЛЕНГАТОР

Тем временем, в ряде украинских бригад идет набор на курсы подготовки экипажей беспилотных авиационных комплексов. В частности, в разведротах 28-й, 57-й, 58-й бригадах и в 131-ом отдельном разведбатальоне. В последнем отбор проходит в роте беспилотников. Уже в феврале кандидаты поедут в 190-й учебный центр Житомирского войскового института. В программе – освоение беспилотников «Лелека-100» и PD-1. Это разведывательные машины, применение которых запрещено Минскими соглашениями и дополнительными комплексными мерами.

Беспилотник «Лелека» предназначен для разведки. Фото: МОУ

Впрочем, уже сейчас беспилотников в небе над линией боевого соприкосновения хватает с избытком.

- Укронацисты плюют на соглашения. Потому, что знают – любую их провокацию прикроют. Не только на уровне украинского минобороны или Зеленского. Но и представителей целого ряда так называемых международных общественных организаций. А на самом деле: откровенных шпионов и агентов западных спецслужб, - пояснил «Коммунист».

Но сейчас командование Сухопутных войск ВСУ лихорадочно готовится к проверке из Пентагона. Американцы собираются «зять за шкирку» и командование частей радиоэлектронной борьбы.

- Бравым янки стало известно, что укронацисты продали одну из тактических переносных систем пеленгации TCI-903S-8-649, - сообщил Киселев.

«Чемоданчики» системы с антенной весят почти полтонны. Цена – 1 миллион 392 тысячи 875 долларов. Столько в 2017 году заплатила за каждый из трех пеленгаторов компания «Укрспецэкспорт».

- Кто-то из украинских РЭБовцев и не устоял перед миллионным соблазном, - сообщил ведущий программы «Путь Визенталь».

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