Зачем Украина хочет ввести виртуальные мобильные номера для жителей республик Донбасса

Без смартфона в руках невозможно представить современного человека Фото: Альберт ДЗЕНЬ

На Украине придумывают новые поводы демонстрации «заботы» о жителях неподконтрольных территорий. Одна из последних находок – возможность пользоваться мобильной связью без SIM-карты в телефоне.

Об идее внедрения виртуальных мобильных номеров для жителей ДНР и ЛНР заявили в Министерстве по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Украины. В ведомстве озаботились тем, что на неподконтрольных территориях невозможна полноценная деятельность украинских мобильных операторов. Это якобы значительно усложняет коммуникацию людей по обе стороны линии разграничения.

Одним из возможных вариантов решения «проблемы» является технология виртуального мобильного номера - без наличия физической SIM-карты. Это позволит жителям при помощи мобильного Интернета или Wi-Fi и с использованием смартфона делать звонки и отправлять SMS-сообщения.

На самом деле дончане и луганчане без особых сложностей пользуются связью и мобильным Интернетом, который предоставляет украинский оператор «Водафон». Правда, не столь активно, как республиканским «Фениксом». Тарифы у него дешевле: минимальный пакет с Интернетом стоит 95 рублей в месяц. В то время, как у «Водафона» - 205 рублей (80 гривен).

В ДНР и ЛНР карточки украинского оператора сохраняют только те, кто регулярно ездит в незалежную или часто общается с родственниками и знакомыми на «той стороне». А также пенсионеры, получающие на Украине выплаты. Номера их телефонов привязаны к картам «Ощадбанка».

Так зачем Киеву огород городить? А чтобы «заботу» показать.

Впрочем, у этой инициативы есть и конспирологическая подоплека. Воспользоваться виртуальным номером без SIM-карты смогут только владельцы смартфонов через установку специальной программы. Современные аппараты есть практически у всей молодежи и части людей старшего поколения. Вся база личных данных на этих жителей может оказаться у властей Украины. Вместе с возможностью отслеживать передвижение людей, воздействовать на сознание. И даже мобилизовывать на различные акции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке мошенники охотятся за личными данными

Людям предлагают несуществующие сим-карты взамен на персональную информацию (подробнее)