В Донецке мошенники охотятся за личными данными

Многие охотники за персональными данными проходят подготовку украинских спецслужб Фото: Александр Подгорчук

Жители столицы Республики обсуждают странное предложение, поступившее по электронной почте – якобы сим-карту с подключением интернета 5G бесплатно получить можно! Пятое поколение мобильной связи, высокое скорость соединения и т.д. И если обычная карта республиканского оператора «Феникс» начинается на 071, то «новая» - на 072.

Министерство связи ДНР по этому поводу сделало опровержение: «ГП «Республиканский оператор связи» не имеет никакого отношения к данным сообщениям. Никогда не сообщайте мошенникам персональные данные и не предоставляйте копии своих документов. Код мобильной связи «+38 072» не принадлежит ГП «РОС» (т.е. это не «Феникс» - Ред.)».

Сейчас на территории Республики «Феникс» предоставляет мобильный интернет в стандартах 2G, 3G и 4G .

Это уже не первая попытка сбора информации о жителях Республики. Несколько дней назад неизвестные, представляясь журналистами одного из донецких телеканалов, брали у жителей «интервью» на широкий спектр тем.

Как выяснилось, телеканал к этому отношения не имел.

До этого прошла информационная волна, что нарушителей масочного режима (т.е. тех, кто понес админнаказание – Ред.) за пределы Республики выпускать не будут. Минюсту пришлось это опровергать.

- Работать могут как обычные мошенники, так и украинские специалисты по информационным операциям, - говорит политолог Дмитрий Кузьменко. – Не вчера это началось и не скоро закончится. Всю информацию нужно проверять и не торопиться платить деньги, или сообщать свои персональные данные.

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