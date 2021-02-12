В ДНР выбрали самую смешную команду КВН

Юмористы из команды «Немножечко» будут представлять ДНР в Сочи. Фото: Архив команды «Ровеньки»

В Макеевке состоялся финал открытой Юзовской лиги КВН, на котором выбирали самых смешных комиков Республики. Больше всего баллов по итогу игры набрала команда «Немножечко» из Харцызска. В качестве приза комики получили возможность выступить на престижном фестивале юмора в Сочи.

Второе место досталось коллективу из Макеевки «Луч-Энергия», а третье – команде «Осторожно дети» из Снежного.

Напомним, что для юмористов из Донецкой Народной Республики это уже не первый опыт участия в подобном масштабном фестивале. В 2020 году команда КВН «Ровеньки», состоящая из шахтеров, попала в премьер-лигу к Александру Маслякову-младшему и успешно выступила на фестивале «КиВиН – 2020».

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