Команда КВН «Ровеньки», состоящая из шахтеров, попала в Премьер-лигу к Александру Маслякову-младшему

25 Янв. 2020 2020-01-25T19:20:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Команды КВН из Донбасса продолжают успешно демонстрировать свои таланты на международной арене. По итогам сочинского фестиваля КиВиН-2020 организаторы пригласили коллектив, состоящий из шахтеров из города Ровеньки, что в ЛНР, попробовать свои силы в московской Премьер-лиге, которую ведет Александр Масляков-младший на Первом канале.

Команда КВН из Ровеньков становилась победителем Открытой Юзовской лиги КВН. Тогда участник коллектива Юрий Шишканов рассказал «Комсомолке», что юмор помогает расслабиться после работы.

- Все мы работаем на одной шахте - имени Космонавтов СП «Ровенькиантрацит» подземными горнорабочими. Еще в нашей команде есть еще девочка, она просто не смогла приехать. Она учится на учителя английского языка, - говорил Юрий. - Мы отдыхаем КВНом от работы. На любимое дело всегда найдется время. У шахтеров своеобразный юмор, поэтому не всегда. Им нужны шутки пожестче.

Напомним, что для команд из Луганской Народной Республики это вторая возможность сыграть в телевизионной московской Премьер-лиге КВН. В 2018 году приглашение получил коллектив «Центр культуры».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Культурная жизнь в Республиках Донбасса: Российский режиссер поставит на сцене донецкого драмтеатра пьесу «Ромео и Жанетта»

Премьера спектакля состоится на Большой сцене уже в марте этого года (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU