В Донецке пройдет конкурс красоты «Краса Донбасса»

Одним из конкурсных заданий будет дефиле в национальных костюмах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке стартует конкурс красоты «Краса Донбасса» - отборочный этап на конкурс «Русская красавица», который пройдет в Москве. Об этом во время брифинга в столице сообщили организаторы мероприятия.

О том, как пройдет конкурс, на брифинге в столице рассказали организаторы мероприятия. Фото: ДАН

- Дальше девушек ждет возможность участия в конкурсах в Македонии, Турции, Казахстане и Франции. Это уже доказали финалистки «Красы Донбасса - 2020», которым удалось покорить международную арену, - рассказал руководитель общественной организации «Молодая Республика» Кирилл Макаров.

В прошлом году титул «Краса Донбасса» одержала Дарина Заднепрянная Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Прием заявок на конкурс продлится до 21 февраля. Как заявила руководитель блока по реализации проектов «Молодой Республики» Яна Яковенко, участниц ожидают три этапа. На первом, что пройдет в конце февраля, среди конкурсанток проведут кастинг. Часть девушек возрастом от 14 до 17 лет продолжат бороться за титул «Юная краса Донбасса», а в возрастной категории от 18 до 25 лет - за титул «Краса Донбасса - 2021».

Далее девушек подготовят к итоговым выступлениям. В марте им предстоят всевозможные репетиции, тренинги и мастер-классы с ведущими специалистами в сфере красоты и моды.

- И наконец, финал конкурса! Мы подготовим для участниц особые задания, которые раскроют их способности и творческий потенциал, - пообещала Яна.

Одним из конкурсных заданий будет дефиле в национальных костюмах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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