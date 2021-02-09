Глава МИД ДНР ответила на выпадки Леонида Кравчука

Наталья Юрьевна возмущена стратегией Украины. Фото: МИД ДНР

Донецк осудил идущие вразрез с Минскими соглашениями планы Киева по Донбассу. Об этом заявила полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Ранее глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук заявил в эфире ТК «Украина-24», что украинские вооруженные формирования в Донбассе «должна отвечать выстрелом на выстрел».

- Мы категорически не приемлем тот факт, что глава делегации на площадке по мирному урегулированию конфликта в Донбассе позволяет себе делать заявления, в которых открыто призывает к войне. И совсем возмутительно, что эти призывы вполне логично укладываются в русло той стратегии, которую Украина пытается продавить в своих недавних проектах, - подчеркнула Наталья Никонорова.

Глава МИД Республики напомнила представленный Украиной осенью прошлого года «план действий», предусматривающий силовой захват региона, а также законопроекты об «интернировании» и «переходном периоде» для Донбасса, которые фактически предполагают фильтрацию жителей и еще большее ущемление гражданских и политических прав.

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