Мать-героиня из Донецка Светлана Дзюба: Одной воспитать пятерых детей тяжело, но возможно

Большая и дружная семья Дзюба - Игорь, Андрей, Светлана, Аня и Таня (слева направо) Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Поселок Красный Пахарь, где живет многодетная семья Дзюба, находится в прифронтовом Куйбышевском районе Донецка. Приезжаю к Светлане и ее детям вечером, чтобы все уже были дома.

Во двор выходит хозяйка.

- Здравствуйте, - Светлана придерживает овчарку.

Проходим в дом. В просторной комнате, наполненной чириканьем волнистых попугаев, четверо детей. Игорю 20 лет, Ане - 14, Тане - 11 и Андрею - 13.

Пока дети делают чай, Светлана рассказывает о среднем сыне - Виталии. Сейчас 19-летний парень служит в Севастополе в одном из десантно-штурмовых батальонов.

ВСЕ ДЕЛАЮТ ВМЕСТЕ

- Дочки с 6 лет занимаются современными танцами во Дворце детского и юношеского творчества, - за большим столом рассказывает мать-героиня. – Их танцевальный ансамбль «Чудо-дети» был создан уже во время войны. Еще девочки изучают изобразительное искусство в школе искусств №7. Таня и Андрей ходят на дзюдо.

Светлана вышивает бисером уникальные иконы и дочерей приучила к рукоделию Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Как вам одной удается воспитывать детей?

- Тяжело материально, а так я уже привыкла. Старшие дети мне помогают. Водят младших на кружки.

Мы все вместе рыли фундамент под комнату, где сейчас находимся. Чтобы его налить, дети ведерками носили во двор привезенный песок. А сами же стены – уже строители возвели. Еще в прошлом году всей семьей вырыли в своем огороде бассейн. С нашим доходами на море не наездишься, а так в жаркие дни можно освежиться.

- Что выращиваете?

- Огурцы, помидоры. У нас растут фруктовые деревья, смородина, клубника. А в основном - цветы. Я десять лет была флористом и реализатором в цветочном павильоне на площади Бакинских Комиссаров.

В доме матери-героини на стенах висят иконы и картины, вышитые бисером.

Андрей в школе учится на отлично, а дома помогает маме по хозяйству Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Я люблю вышивать и дочерей приучила, - говорит Светлана. - Чем вечера праздно проводить в интернете, лучше заниматься рукоделием. При этом я им не запрещаю пользоваться всемирной сетью. Например, Андрей учится в 7 классе ОШ № 66 на одни пятерки. У меня ничего не спрашивает, ответы на интересующие вопросы находит в интернете. Сын успешно участвует во всех олимпиадах по математике и физике. Я люблю ходить с ним в супермаркет. Он быстро подсчитывает в уме, сколько должны дать сдачи. Я ему говорю: «Ты так громко не говори - людям становится неловко» (смеется).

Каждому своему ребенку вышила именную икону. Пока дети со мной, храню их. Первый оберег отдала Виталию, он его забрал с собой в Севастополь.

Виталий. Фото: из личного архива семьи Дзюба

ЗАМУЖЕМ БЫЛА ДВА РАЗА

- Кем вы еще работали?

- Оператором швейного оборудования. Два года шила мужские костюмы на «Володарке». Когда дети ходили в садик, шила им ко всем праздникам карнавальные костюмы. Меня просили родители других ребятишек пошить и для их чад праздничные наряды. По сарафанному радио обо мне узнали и в других районах Донецка. До сих пор меня находят, чтобы взять своему ребенку напрокат тот или иной костюмчик, а иногда просят пошить что-нибудь эксклюзивное. Бывает, кошечек перешиваю в зайчиков и наоборот – костюмы-то в основном – трансформеры.

Светлана показывает просторную детскую. Здесь даже мебель, сделанная ею вместе с детьми.

В другой комнате стоит большая икебана. Сразу подумалось, что белоснежное дерево в вазе из какого-то торгового центра.

- Это мы тоже делали сами, - рассказывает женщина. - Когда выгуливали собаку в посадке, срезали ветки. Дома посадила их на цемент и собиралась на следующий день после работы выкрасить. А когда пришла домой, изумилась – дети сделали мне сюрприз: кисточками сами покрасили икебану приготовленной мной белой эмалью.

- Уютный дом.

- Он достался в наследство от мамы. Когда мне было 19 лет, маму парализовало, а вскоре ее не стало. С первым мужем познакомилась через два года. Он разбился, от первого брака у меня двое детей. Со вторым мужем я прожила 13 лет, а, когда началась война, он запил, начал на меня руки поднимать. Поэтому я с ним развелась.

ДЕТИ НАУЧИЛИСЬ РАЗЛИЧАТЬ, ИЗ ЧЕГО СТРЕЛЯЮТ

- Во время обострения на передовой до вашего поселка долетали снаряды.

- Особенно тяжело было в 2014 году. Дети были дома, а я еще работала на цветах, потому что «детские» перестали платить. В ноябре за полгода ничего так и не получила.

В начале войны из-за обстрелов спали на полу в комнате с самыми толстыми стенами. Три месяца у нас не было воды – Донецкая фильтровальная станция стояла. Были серьезные повреждения самого канала «Северский Донец – Донбасс». Дети тогда и научились различать, какие снаряды, куда прилетали.

Помню, в феврале 2015 года шла домой с работы и по телефону уговаривала детей спуститься в подвал. Украинская армия с самого утра обстреливала Куйбышевский район. Никогда не забуду, как подо мной земля буквально подпрыгнула. Впереди в небе увидела зарево, потом у людей узнала, что на себе ощутила украинскую баллистическую ракету «Точка-У». Тогда в поселке был ад, много домов выгорело.

Медаль и звание мать-героиня дают за пятерых детей, когда младшему ребенку исполняется 8 лет Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Светлана, у вас еще одна собака есть?

- Да. Стаффордширский терьер – нашей девочке уже три года. Мы победили в конкурсе, проводимом среди многодетных семей городскими властями. Тогда дети загадали собаку такой породы, и через какое-то время нашлась заводчица, которая с удовольствием передала нам стаффа.

- Денис Пушилин наградил вас медалью за воспитание детей.

- Я была единственной матерью от Донецка, которой Глава ДНР в прошлый раз по случаю Дня любви, семьи и верности вручил медаль «За заслуги в воспитании детей». Награды получили еще четыре женщины из Макеевки и Нового Света Старобешевского района. Мать-героиню дают за пятерых детей, когда младшему ребенку исполняется 8 лет.

- О чем мечтаете?

- Как и все, о мире и светлом будущем своих детей. Если каждый на своем месте будет добросовестно трудиться, то и в Республике дела пойдут в гору.

МАМИНА ОПОРА

Старший сын Игорь свою первую машину сам собрал

За год парень сменил пять автомобилей.

Игорь с мамой Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас 19-летний Игорь учится на повара-технолога и работает в «Тандыре» в районе железнодорожного вокзала в Донецке. Там он делает лепешки.

Год назад крестный Александр подарил ему каркас от «копейки». Тогда Игорь только выучился на автомеханика и играючи собрал свои первые Жигули.

- Машина была после обстрела, - вспоминает он. - Вставил стекла, переварил днище и перебрал мотор.

Когда Игорь подкопил денег, продал ВАЗ-2101 и купил «шестерку».

- Машина ехала хорошо, но сильно дымила, - вспоминает парень. – Поэтому быстро продал ее и с вырученных средств купил себе хороший смартфон. Потом два месяц собирал на другую машину и купил «Москвич-2140».

Игорь еще несколько месяцев поездил на нем и продал через интернет. Затем купил две «копейки» и с них собрал одну.

- Усовершенствовал двигатель с системой подачи топлива, - говорит парень. - Теперь на «копейке» хоть в гонках участвовать можно.

- Машина очень выручает, - подключилась его мама Светлана. - На рынке продукты покупаем на неделю, чтобы не тунять в руках.

Парень мечтает о двух машина.

- Копейку оставил бы, чтобы гонять на полигоне, - говорит Игорь. – Еще хочу иномарку для души.

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