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«Город на трех терриконах»: Современный художник Александр Болотов посвятил Донецку новую картину

На новой картинке художника запечатлено около 25 известных донецких зданий
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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За основу форм терриконов взяты терриконы шахты Челюскинцев, по некоторым данным являющиеся самыми высокими в мире - 120 м. Фото: Художник Александр Болотов — авторские картины / ВКонтакте

За основу форм терриконов взяты терриконы шахты Челюскинцев, по некоторым данным являющиеся самыми высокими в мире - 120 м. Фото: Художник Александр Болотов — авторские картины / ВКонтакте

Современный художник Александр Болотов посвятил свою новую картину Донецку. На холсте он изобразил «Город на трех терриконах». Ключевые элементы картины – архитектура и терриконы.

— Идея аллегорическо-сюрреалистического восприятия родного Донецка давно бродила во мне в разных формах – военной, лирической, но впервые нашла воплощение вот в таком виде. Терриконы – один из символом нашего угольного края в данном случае словно столпы, основание для города, который вырастает из грубого камня. А далее из простых домишек, бараков вырастает ввысь к огромным красивым и большим формам, — пишет Болотов в социальных сетях.

Город на трех терриконах. Фото: Художник Александр Болотов — авторские картины / ВКонтакте

Город на трех терриконах. Фото: Художник Александр Болотов — авторские картины / ВКонтакте

Многие здания, изображенные на картине, являются лицом города и потому известны всем дончанам. Как делится сам Болотов, всего он нарисовал около 25 архитектурных строений. Однако это примерный подсчет. На картине есть и менее известные здания. Автор надеется, что дончане сами смогут узнать и назвать остальные.

Напомним, что ранее «Комсомолка» проводила викторину по мотивам картин Александра Болотова. Проверить, насколько хорошо вы знаете Донецк, можно по ссылке.

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