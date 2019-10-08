Викторина: Насколько хорошо вы знаете Донецк? Проверьте себя!

Государственное предприятие «Почта Донбасса» выпустило набор открыток «Любимый город» с репродукциями работ донецкого художника Александра Болотова.

- Пронзительно, тонко и талантливо — абсолютно все работы Александра Болотова удивительным образом трогают душу зрителя. Это особый дар творца – быть понятным самой широкой аудитории. Тринадцать работ для набора открыток-репродукций «Любимый город» отобраны автором, и как нельзя лучше представляют стиль донецкого художника, - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Комсомолка» решила проверить – насколько дончане хорошо знают свой город? Разобраться в этом поможет викторина с работами Александра Болотова. Посмотрите на открытки и укажите правильный ответ на вопрос – какие места изображены на них?