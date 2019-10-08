2019-10-08T18:15:12+03:00
Общество

Викторина: Насколько хорошо вы знаете Донецк? Проверьте себя!

Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Почта выпустила набор открыток-репродукций картин донецкого художникаПочта выпустила набор открыток-репродукций картин донецкого художника
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Государственное предприятие «Почта Донбасса» выпустило набор открыток «Любимый город» с репродукциями работ донецкого художника Александра Болотова.

- Пронзительно, тонко и талантливо — абсолютно все работы Александра Болотова удивительным образом трогают душу зрителя. Это особый дар творца – быть понятным самой широкой аудитории. Тринадцать работ для набора открыток-репродукций «Любимый город» отобраны автором, и как нельзя лучше представляют стиль донецкого художника, - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Комсомолка» решила проверить – насколько дончане хорошо знают свой город? Разобраться в этом поможет викторина с работами Александра Болотова. Посмотрите на открытки и укажите правильный ответ на вопрос – какие места изображены на них?

1Что изображено на открытке?

Почта выпустила набор открыток-репродукций картин донецкого художника
Правильный ответ:Набережная (мост на Ильича)

2А на этой?

Почта выпустила набор открыток-репродукций картин донецкого художника
Правильный ответ:Бульвар Пушкина

3Как называется этот храм?

Почта выпустила набор открыток-репродукций картин донецкого художника
Правильный ответ:Храма Петра и Февронии

4Знакомое место?

Почта выпустила набор открыток-репродукций картин донецкого художника
Правильный ответ:Парк Щербакова

5А где это?

Почта выпустила набор открыток-репродукций картин донецкого художника
Правильный ответ:Гостиница «Донбасс Палас»

6Что изображено здесь?

Почта выпустила набор открыток-репродукций картин донецкого художника
Правильный ответ:Улица Артёма (Библиотека имени Крупской)

7А здесь?

Почта выпустила набор открыток-репродукций картин донецкого художника
Правильный ответ:Донецкая государственная академическая филармония

8Знакомое место?

Почта выпустила набор открыток-репродукций картин донецкого художника
Правильный ответ:Бульвар Пушкина

9Где это находится?

Почта выпустила набор открыток-репродукций картин донецкого художника
Правильный ответ:Сквер возле театра оперы и балета

10А это?

Почта выпустила набор открыток-репродукций картин донецкого художника
Правильный ответ:Парикмахерская на Пожарке

11Осталось немного!

Почта выпустила набор открыток-репродукций картин донецкого художника
Правильный ответ:Бульвар Пушкина

12Узнал?

Почта выпустила набор открыток-репродукций картин донецкого художника
Правильный ответ:Набережная
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:А вы были в Донецке?
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Видимо, вы давно не прогуливались по родному городу!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Хороший результат! Но стоит еще погулять по улицам Донецка, чтобы хорошенько все запомнить!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы очень хорошо знаете свой город! Частенько прогуливаетесь по красивым местам?
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ИСТОЧНИК KP.RU

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