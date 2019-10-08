Викторина: Насколько хорошо вы знаете Донецк? Проверьте себя!
Государственное предприятие «Почта Донбасса» выпустило набор открыток «Любимый город» с репродукциями работ донецкого художника Александра Болотова.
- Пронзительно, тонко и талантливо — абсолютно все работы Александра Болотова удивительным образом трогают душу зрителя. Это особый дар творца – быть понятным самой широкой аудитории. Тринадцать работ для набора открыток-репродукций «Любимый город» отобраны автором, и как нельзя лучше представляют стиль донецкого художника, - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
«Комсомолка» решила проверить – насколько дончане хорошо знают свой город? Разобраться в этом поможет викторина с работами Александра Болотова. Посмотрите на открытки и укажите правильный ответ на вопрос – какие места изображены на них?
1Что изображено на открытке?
2А на этой?
3Как называется этот храм?
4Знакомое место?
5А где это?
6Что изображено здесь?
7А здесь?
8Знакомое место?
9Где это находится?
10А это?
11Осталось немного!
12Узнал?
ИСТОЧНИК KP.RU