Украина хочет переименовать поселок Новгородское в Донбассе - в Нью-Йорк

Поселок известен своим фенольным заводом. Фото: metinvestholding.com

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал проект постановления о переименовании поселка Новгородское в Донецкой области в Нью-Йорк.

- До появления своего Нью-Йорка остался последний шаг, - написал член комитета Виталий Безгин в своей странице в соцсети.

Нью-Йорк - историческое название Новгородского, и вернуть его пытались многие годы. Название Нью-Йорк появилось на картах в 1846 году. А в 1951 году указом Президиума Верховного Совета УССР поселок переименовали в Новгородское.

Поселок находится на подконтрольной Киеву территории недалеко от линии фронта. Известен своим фенольным заводом и отстойником, которые могут наделать много экологических бед на сотни километров вокруг.

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